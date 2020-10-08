Ибрагимович снова сдал положительный тест на коронавирус

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Ибрагимович снова сдал положительный тест на коронавирус

Игроки "Милана" Златан Ибрагимович и Леонардо Дуарте сдали положительные тесты на коронавирус, утверждает Sky Sports Italia.

Футболисты сдали повторные тесты на Covid-19, которые вновь показали положительный результат.

Напомним, о болезни Ибрагимовича стало известно 24 сентября. Остальные футболисты "Милана" сдали отрицательные тесты и продолжают готовится к матчам Серии А.

Ранее стало известно, что ряд игроков "Интера" заразились коронавирусом.

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