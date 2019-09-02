Ибрагимович снова забил в МЛС
Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович продолжает регулярно забивать в матчах МЛС.
Результативная серия звёздного шведа ужа достигла четырёх игр, в которых он отличился 7 раз.
Минувшей ночью 37-летний нападающий поразил ворота "Сиэтла". Смотрите, как это было!
ALLEY OOP!@Ibra_official and @SLletget get #LAGalaxy back into the game! pic.twitter.com/sp07dFJHy3— LA Galaxy (@LAGalaxy) September 2, 2019
Всего в текущем розыгрыше МЛС Ибрагимович забил 23 гола и сделал 4 ассиста в 23 матчах.
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|9
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|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
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|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34