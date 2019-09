Ибрагимович снова забил в МЛС

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович продолжает регулярно забивать в матчах МЛС.

Результативная серия звёздного шведа ужа достигла четырёх игр, в которых он отличился 7 раз.

Минувшей ночью 37-летний нападающий поразил ворота "Сиэтла". Смотрите, как это было!

ALLEY OOP!@Ibra_official and @SLletget get #LAGalaxy back into the game! pic.twitter.com/sp07dFJHy3