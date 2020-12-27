Ибрагимович собрал команду мечты

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович назвал игроков, которых включил бы в сборную из самых сильных футболистов.

"Хочу назвать 11 игроков, которые мне что-то дали как футболисту. Выбрал их за влияние и силу.



Джиджи Буффон – голкипер, я выступал с ним в своем первом большом клубе - "Ювентусе".



В защиту выберу следующих игроков:



Слева – Максвелл, мой друг. Также Неста и Каннаваро в центре. Фабио был психом, мы катались с ним по Неаполю на его скутере. Я был молод, почти без опыта. А у Каннаваро и Тюрама его было хоть отбавляй. Я был бы счастлив выйти на поле с ними сейчас.

Майкон – правый защитник. В "Интере" не сразу показал свою силу, но затем был великолепен.



В полузащите Павел Недвед, без сомнения. Он сделал меня сильнее. Чех постоянно тренировался, был словно машина.

Возьму Виейра и Хави. Чемпионы. Та "Барселоны" была невероятной. Полгода я отыграл как в сказке. Но потом начались проблемы с тренером.

Наверное стоит выбрать тех, с кем никогда не играл. В атаку беру следующих игроков: Зидан, Роналдо – мой кумир. И Диего Марадона – лучший за всю историю. Да, он и меня тоже лучше.