Ибрагимович собрал команду мечты
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович назвал игроков, которых включил бы в сборную из самых сильных футболистов.
"Хочу назвать 11 игроков, которые мне что-то дали как футболисту. Выбрал их за влияние и силу.
Джиджи Буффон – голкипер, я выступал с ним в своем первом большом клубе - "Ювентусе".
В защиту выберу следующих игроков:
Слева – Максвелл, мой друг. Также Неста и Каннаваро в центре. Фабио был психом, мы катались с ним по Неаполю на его скутере. Я был молод, почти без опыта. А у Каннаваро и Тюрама его было хоть отбавляй. Я был бы счастлив выйти на поле с ними сейчас.
Майкон – правый защитник. В "Интере" не сразу показал свою силу, но затем был великолепен.
В полузащите Павел Недвед, без сомнения. Он сделал меня сильнее. Чех постоянно тренировался, был словно машина.
Возьму Виейра и Хави. Чемпионы. Та "Барселоны" была невероятной. Полгода я отыграл как в сказке. Но потом начались проблемы с тренером.
Наверное стоит выбрать тех, с кем никогда не играл. В атаку беру следующих игроков: Зидан, Роналдо – мой кумир. И Диего Марадона – лучший за всю историю. Да, он и меня тоже лучше.
Я бы потренировал такую команду. Вполне возможно, что настанет время и я, и правда смогу стать тренером", – приводит слова Златана Calciomercato.com.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17