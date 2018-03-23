Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович согласовал условия контракта с "Лос-Анджелес Гэлакси".

Как сообщает Sports Illustrated, звёздный швед заключит с американским клубом соглашение до конца 2019 года, по которому он будет зарабатывать 1,5 миллиона долларов в год.

Напомним, что 36-летний Ибрагимович является свободным агентом, поэтому достанется "Лос-Анджелес Гэлакси" бесплатно. Ожидается, что о переходе объявят уже сегодня.

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