Ибрагимович спас "Милан" от поражения в матче с "Удинезе"

Фото: твиттер "Милана"

В рамках 17-го тура итальянской Серии А "Милан" вырвал ничью в матче с "Удинезе".

"Милан" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Интер" на два очка. "Нерадзурри" проведут свой матч в воскресенье.

"Удинезе" - "Милан" 1:1

Голы: Бету, 17 - 1:0, Ибрагимович, 90 - 1:1

"Удинезе": Сильвестри, Молина, Нюйтинк, Родриго Бекао, Перес, Удоджи (Зегелар, 61), Арслан (Яяло, 70), Уолас, Макенго, Деулофеу (Саксесс, 70), Бету.

"Милан": Меньян, Флоренци, Романьоли, Томори, Эрнандес, Бакайоко (Кессиэ, 46), Крунич (Жуниор Мессиас, 46), Беннасер (Тонали, 46), Салемакерс (Кастильехо, 69), Ибрагимович, Браим Диас (Мальдини, 81).

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