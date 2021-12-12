Ибрагимович спас "Милан" от поражения в матче с "Удинезе"
Фото: твиттер "Милана"
В рамках 17-го тура итальянской Серии А "Милан" вырвал ничью в матче с "Удинезе".
"Милан" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Интер" на два очка. "Нерадзурри" проведут свой матч в воскресенье.
"Удинезе" - "Милан" 1:1
Голы: Бету, 17 - 1:0, Ибрагимович, 90 - 1:1
"Удинезе": Сильвестри, Молина, Нюйтинк, Родриго Бекао, Перес, Удоджи (Зегелар, 61), Арслан (Яяло, 70), Уолас, Макенго, Деулофеу (Саксесс, 70), Бету.
"Милан": Меньян, Флоренци, Романьоли, Томори, Эрнандес, Бакайоко (Кессиэ, 46), Крунич (Жуниор Мессиас, 46), Беннасер (Тонали, 46), Салемакерс (Кастильехо, 69), Ибрагимович, Браим Диас (Мальдини, 81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17