Ибрагимович сравнил Мбаппе и Холанда

Фото твиттер Златана Ибрагимовича

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович поделился мнением о Килиане Мбаппе и Эрлинге Холанде.

"Мбаппе мне напоминает Роналдо своими действиями. Он очень элегантно играет. Холанд хорош, потому что одержим голами. Он не делает больше, чем ему нужно. В Эрлинге я вижу интеллект", - цитирует Ибрагимовича CBS Sports.

В текущем сезоне 22-летний Мбаппе забил 13 мячей и сделал 14 ассистов в 23 играх в составе ПСЖ.

21-летний Холанд за указанный период отличился 19 голами и 5 результативными передачами в 15 матчах за дортмундскую "Боруссию".

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