Ибрагимович сравнил себя с богом после перехода в "Милан"

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Ибрагимович сравнил себя с богом после перехода в "Милан"

Форвард Златан Ибрагимович сегодня, 27 декабря, вернулся в "Милан". 38-летний швед заключил контракт с миланцами до лета 2020 года.

В твиттере игрок выставил фото, на котором он изображен в образе бога, борющегося с дьяволом.

"Тот же Златан. Другой дьявол", - подписал Ибрагимович.

38-летний нападающий играл в "Милане" с 2010 по 2012 год. Он провел за россонери 85 матчей и забил 56 мячей.

 А еще: Ибрагимович прокомментировал свой переход в "Милан"| http://soccernews.ru
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