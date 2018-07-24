Ибрагимович сравнил себя с игроками "МЮ"

Теги манчестер юнайтедзлатан ибрагимовичлос-анджелес гэлакси

Ибрагимович сравнил себя с игроками "МЮ"
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович посетил тренировку "Манчестер Юнайтед", который готовится к сезону в США, и пошутил над манкунианцами.

"Угадайте, кто вернулся? Я слежу за тренировкой "Манчестер Юнайтед". Тут его много отличных игроков, но не таких, как я.

Мне приятно видеть, что парни довольны. Будьте готовы к этому сезону, это будет нечто особенное. Уверен, что Моуринью кое-что придумал. Успехов в новом сезоне. Наслаждайтесь!" – приводит слова Ибрагимовича Daily Mail.

Напомним, что 36-летний Ибрагимович покинул "МЮ" по ходу прошлого сезона, получил статус свободного агента и перебрался в МЛС.

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