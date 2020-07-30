Ибрагимович стал автором уникального достижения

Форварду "Милана" Златану Ибрагимовичу удалось сделать то, что ранее не было по силам никому.

Звёздный швед стал первым игроком в истории с 50+ голами в Серии А в составе "Милана" и "Интера".

За "россонери" 38-летний нападающий отличился в чемпионате Италии 51 раз, за "нерадзурри" - 57.

Цвета "Интера" Ибрагимович защищал с 2006 по 2009 год, а "Милана" - с 2010 по 2012 и с января 2020-го по настоящее время.

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