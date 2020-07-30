Ибрагимович стал автором уникального достижения

Теги миланинтер миланзлатан ибрагимовичстатистика

Ибрагимович стал автором уникального достижения

Форварду "Милана" Златану Ибрагимовичу удалось сделать то, что ранее не было по силам никому.

Звёздный швед стал первым игроком в истории с 50+ голами в Серии А в составе "Милана" и "Интера".

За "россонери" 38-летний нападающий отличился в чемпионате Италии 51 раз, за "нерадзурри" - 57.

Цвета "Интера" Ибрагимович защищал с 2006 по 2009 год, а "Милана" - с 2010 по 2012 и с января 2020-го по настоящее время.

Не пропустите: "Милан" презентовал новую форму. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Появились фото новой формы "Зенита"

Появились фото новой формы "Зенита"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов