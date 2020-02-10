Ибрагимович стал рекордсменом миланского дерби
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович переписал историю противостояния с "Интером".
Звёздный швед стал самым возрастным автором гола в истории миланского дерби в Серии А.
Ибра побил рекорд своего соотечественника Нильса Лидхольма, отличившись в 38 лет и 129 дней.
38 - Zlatan #Ibrahimovic (38 years, 129 days) is the oldest ever goalscorer in a Milan derby in the Serie A history. Eternal.#InterMilan pic.twitter.com/1RGnhFwQKy— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 9, 2020
Не пропустите: "Милан" потерпел первое поражение после возвращения Ибрагимовича. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Барселона" отказалась от покупки Морона
-
Спортивный директор ПСЖ встал на защиту Мбаппе
-
Дзюба заявил об амбициях выиграть требл с "Зенитом"
-
Джикия высказался о возможности возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России
-
"Реал" установил клубный рекорд в Примере
-
"Интер" в третий раз в истории победил "Милан" четырежды подряд
-
Газинский назвал позитивные аспекты расширения РПЛ
-
Тренер "Бетиса" недоволен судейством в матче с "Барселоной"
-
Мостовой поделился мнением о дебюте Смолова в стартовом составе "Сельты"
-
Месси в четвёртый раз в карьере оформил хет-трик из голевых пасов
-
"Уфа" купила игрока сборной Узбекистана
-
Дзюба высказался о своих отношениях со Слуцким
-
Ибрагимович стал рекордсменом миланского дерби
-
Сетьен прокомментировал волевую победу "Барселоны" над "Бетисом"
-
Тренер "Сельты" оценил игру Смолова в матче с "Севильей"
-
"Милан" потерпел первое поражение после возвращения Ибрагимовича
-
Фанаты "Осасуны" во время матча с "Реалом" желали смерти Рамосу
-
Ригони рассказал, почему в России жить лучше, чем в Италии
-
Линекер восхитился результативностью Роналду
-
Главные новости дня: 9 февраля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|23
|54
|2
|Ювентус
|23
|54
|3
|Лацио
|23
|53
|4
|Аталанта
|23
|42
|5
|Рома
|23
|39
|6
|Хеллас Верона
|23
|34
|7
|Болонья
|23
|33
|8
|Кальяри
|23
|32
|9
|Парма
|23
|32
|10
|Милан
|23
|32
|11
|Наполи
|23
|30
|12
|Сассуоло
|23
|29
|13
|Торино
|23
|27
|14
|Фиорентина
|23
|25
|15
|Удинезе
|23
|25
|16
|Сампдория
|23
|23
|17
|Лечче
|23
|22
|18
|Дженоа
|23
|19
|19
|Брешия
|23
|16
|20
|СПАЛ
|23
|15