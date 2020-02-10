Ибрагимович стал рекордсменом миланского дерби

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Ибрагимович стал рекордсменом миланского дерби

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович переписал историю противостояния с "Интером".

Звёздный швед стал самым возрастным автором гола в истории миланского дерби в Серии А.

Ибра побил рекорд своего соотечественника Нильса Лидхольма, отличившись в 38 лет и 129 дней.

Не пропустите: "Милан" потерпел первое поражение после возвращения Ибрагимовича. | http://soccernews.ru
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