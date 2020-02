Ибрагимович стал рекордсменом миланского дерби

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович переписал историю противостояния с "Интером".

Звёздный швед стал самым возрастным автором гола в истории миланского дерби в Серии А.

Ибра побил рекорд своего соотечественника Нильса Лидхольма, отличившись в 38 лет и 129 дней.

38 - Zlatan #Ibrahimovic (38 years, 129 days) is the oldest ever goalscorer in a Milan derby in the Serie A history. Eternal.#InterMilan pic.twitter.com/1RGnhFwQKy