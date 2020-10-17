Ибрагимович стал самым возрастным автором гола в миланском дерби
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович отметился дублем в игре против "Интера".
Как сообщает журналист Джузеппе Пасторе, шведский форвард стал самым возрастным автором гола в миланском дерби. Ему 39 лет и 14 дней.
До этого рекорд принадлежал шведу Нильсу Лидхольму, который в 1961 году забил "Интеру" в возрасте 38 лет 5 месяцев и 18 дней.
Напомним, что это первый матч Ибрагимовича после того, как он переболел коронавирусом.
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