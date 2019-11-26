Ибрагимович станет совладельцем "Хаммарбю"

Теги златан ибрагимович

Ибрагимович станет совладельцем "Хаммарбю"

Нападающий Златан Ибрагимович станет совладельцем шведского клуба "Хаммарбю". Об этом сообщает TuttoMercatoWeb.

Ранее в сети появилась информация о том, что футболист может перейти в команду, однако позже руководство опровергло эту информацию.

По данным источника, 28-летний форвард станет партнером и совладельцем клуба, приобретя часть его акций.

Напомним, в декабре 2019 года Ибрагимович покинет "Лос-Анджелес Гэлакси". В игроке заинтересованы "Милан", "Фиорентина" и ряд других клубов.

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