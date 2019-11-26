Ибрагимович станет совладельцем "Хаммарбю"
Нападающий Златан Ибрагимович станет совладельцем шведского клуба "Хаммарбю". Об этом сообщает TuttoMercatoWeb.
Ранее в сети появилась информация о том, что футболист может перейти в команду, однако позже руководство опровергло эту информацию.
По данным источника, 28-летний форвард станет партнером и совладельцем клуба, приобретя часть его акций.
Напомним, в декабре 2019 года Ибрагимович покинет "Лос-Анджелес Гэлакси". В игроке заинтересованы "Милан", "Фиорентина" и ряд других клубов.
Не пропустите: "Милан" может продать Пентека ради подписания Ибрагимовича| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Главный тренер "Байера" прокомментировал победу над "Локомотивом"
-
Моуринью - первый тренер, сыгравший с 3 английскими клубами в Лиге Чемпионов
-
"Локомотив" потерял шансы на еврокубковую весну
-
"Галатасарай" упустил победу над "Брюгге" в Лиге Чемпионов
-
Goal подшутил над защитником "Локомотива" Игнатьевым
-
1
"Байер" обыграл "Локомотив" в гостевом матче Лиги Чемпионов
-
Комбаров не поможет "Крыльям Совета" в оставшихся матчах осенней части РПЛ
-
Президент "Атлетико" поделился ожиданиями от матча ЛЧ с "Ювентусом"
-
Зидан хотел бы, чтобы Винисиус ушел в аренду зимой
-
Анчелотти рассказал о подготовке к матчу с "Ливерпулем"
-
Ибрагимович станет совладельцем "Хаммарбю"
-
Умер бывший тренер сборной Швейцарии Коби Кун
-
2
Де Йонг заявил, что Месси заслужил выиграть "Золотой мяч"
-
Полузащитник "Вероны" Амрабат может сменить клуб
-
Семин рассказал об ожиданиях от матча с "Байером"
-
Отец Кавани: "Сказал Эдинсону, что во Франции он выиграет все титулы, но никогда не победит в ЛЧ"
-
Синиша Михайлович стал тренером года в Сербии
-
Тухель признался, что с Неймаром нелегко работать
-
Гильерме и Ал. Миранчук - в старте "Локомотива" на матч с "Байером"
-
16
Санкции WADA не коснутся Евро-2020
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|13
|35
|2
|Интер Милан
|13
|34
|3
|Лацио
|13
|27
|4
|Кальяри
|13
|25
|5
|Рома
|13
|25
|6
|Аталанта
|13
|22
|7
|Наполи
|13
|20
|8
|Парма
|13
|18
|9
|Хеллас Верона
|13
|18
|10
|Фиорентина
|13
|16
|11
|Торино
|13
|14
|12
|Милан
|13
|14
|13
|Удинезе
|13
|14
|14
|Сассуоло
|12
|13
|15
|Болонья
|13
|13
|16
|Сампдория
|13
|12
|17
|Лечче
|13
|11
|18
|Дженоа
|13
|10
|19
|СПАЛ
|13
|9
|20
|Брешия
|12
|7