Ибрагимович станет совладельцем "Хаммарбю"

Нападающий Златан Ибрагимович станет совладельцем шведского клуба "Хаммарбю". Об этом сообщает TuttoMercatoWeb.

Ранее в сети появилась информация о том, что футболист может перейти в команду, однако позже руководство опровергло эту информацию.

По данным источника, 28-летний форвард станет партнером и совладельцем клуба, приобретя часть его акций.

Напомним, в декабре 2019 года Ибрагимович покинет "Лос-Анджелес Гэлакси". В игроке заинтересованы "Милан", "Фиорентина" и ряд других клубов.

Не пропустите: "Милан" может продать Пентека ради подписания Ибрагимовича| http://soccernews.ru