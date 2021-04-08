Ибрагимович сыграет в новом фильме про Астерикса и Обеликса

Фото: Твиттер @Ibra_official

Форвард "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович попробует себя в кино.

39-летний футболист утвержден на роль римского легионера Антивируса в фильме "Астерикс и Обеликс: Шелковый путь", который станет пятой экранизации комиксов об Астериксе и Обеликсе, сообщает L’Equipe.

Новая лента повествует о единственной дочери китайского императора, которая, скрываясь от злого принца, найдет убежище в Галлии.

Сам Ибрагимович, в свойственной ему манере подтвердил свое участие в проекте. Швед ничего не написал, а только разместил в своих соцсетях изображение с именем своего персонажа.

Выход фильма запланирован на 2022 год.

Напомним, в предыдущих сериях фильмов об Астериксе и Обеликсе уже участвовали известные спортсмены: в фильме "Астерикс на Олимпийских играх" снимались нынешний наставник "Реала" Зинедин Зидан, баскетболист Тони Паркер, автогонщик "Формулы-1" Михаэль Шумахер и теннисистка Амели Моресмо.