Ибрагимович сыграет за "Хаммарбю" в товарищеском матче

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Ибрагимович сыграет за "Хаммарбю" в товарищеском матче

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович анонсировал товарищеский матч со своим участием.

38-летний футболист сыграет за "Хаммарбю" против "ИК Фрей". Встреча состоится сегодня.

"Хотите увидеть, как я творю магию?" - написал звёздный форвард в твиттере.

Напомним, что Ибрагимович во время паузы в сезоне из-за пандемии коронавируса прилетел в Швецию и поддерживает форму с "Хаммарбю", совладельцем которого он является.

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