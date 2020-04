Ибрагимович сыграет за "Хаммарбю" в товарищеском матче

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович анонсировал товарищеский матч со своим участием.

38-летний футболист сыграет за "Хаммарбю" против "ИК Фрей". Встреча состоится сегодня.

"Хотите увидеть, как я творю магию?" - написал звёздный форвард в твиттере.

Want to see me do magic? Watch me in action with @Hammarbyfotboll live and free on https://t.co/YBNbfkMGC9 tomorrow Friday at 10.00 CET. pic.twitter.com/o47GEtVGEU