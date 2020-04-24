Ибрагимович сыграет за "Хаммарбю" в товарищеском матче
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович анонсировал товарищеский матч со своим участием.
38-летний футболист сыграет за "Хаммарбю" против "ИК Фрей". Встреча состоится сегодня.
"Хотите увидеть, как я творю магию?" - написал звёздный форвард в твиттере.
Want to see me do magic? Watch me in action with @Hammarbyfotboll live and free on https://t.co/YBNbfkMGC9 tomorrow Friday at 10.00 CET. pic.twitter.com/o47GEtVGEU— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) April 23, 2020
Напомним, что Ибрагимович во время паузы в сезоне из-за пандемии коронавируса прилетел в Швецию и поддерживает форму с "Хаммарбю", совладельцем которого он является.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
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|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16