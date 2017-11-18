Ибрагимович сыграл в АПЛ впервые за 216 дней

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Ибрагимович сыграл в АПЛ впервые за 216 дней

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович принял участие в матче 12-го тура АПЛ против "Ньюкасла".

Как сообщает Opta, 35-летний швед сыграл в матче Премьер-лиги впервые за 216 дней.

До сегодняшней игры последним матчем Ибрагимовича в АПЛ был поединок с "Челси" 16 апреля этого года.

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Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
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20 Кристал Пэлас 12 5
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