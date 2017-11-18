Ибрагимович сыграл в АПЛ впервые за 216 дней

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович принял участие в матче 12-го тура АПЛ против "Ньюкасла".

Как сообщает Opta, 35-летний швед сыграл в матче Премьер-лиги впервые за 216 дней.

До сегодняшней игры последним матчем Ибрагимовича в АПЛ был поединок с "Челси" 16 апреля этого года.

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