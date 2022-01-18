Ибрагимович сыграл юбилейный матч за "Милан"

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Ибрагимович сыграл юбилейный матч за "Милан"

Фото твиттер Златана Ибрагимовича

Нападающий Златан Ибрагимович достиг отметки в 150 проведённых игр в составе "Милана".

Юбилейным для 40-летнего шведа стал вчерашний поединок против "Специи" (1:2).

Звёздный футболист забил 92 гола и сделал 35 ассистов, выступая за "россонери".

Ибрагимович защищает цвета "Милана" с января 2020 года, до этого он играл за клуб с 2010-го по 2012-й. 

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