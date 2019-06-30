Ибрагимович: "У меня больше трофеев, чем у всех МЛС вместе взятой"

1 Теги златан ибрагимовичлос-анджелес гэлакси

Ибрагимович: "У меня больше трофеев, чем у всех МЛС вместе взятой"
Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович в ответ на вопрос, зачем он играет в МЛС, похвастался своей богатой коллекцией титулов.

"Я приехал сюда, так как уже много чего выиграл. Но я здесь не для отдыха. В данный момент у меня 33 трофея. Это больше, чем у всех МЛС вместе взятой. Поэтому я знаю, для чего здесь нахожусь", - приводит слова форварда ESPN.

37-летний Ибрагимович является трехкратным чемпионом Италии в составе "Интера", двукратным чемпионом Италии с "Ювентусом" (оба титула аннулированы из-за Кальчополи), чемпионом Италии с "Миланом", четырехкратным чемпионом Франции с ПСЖ, двукратным чемпионом Нидерландов с "Аяксом", чемпионом Испании с "Барселоной". Также швед является обладателем Кубка и Суперкубка Нидерландов, трехкратным обладателем Суперкубка Италии, двукратным обладателем Суперкубка Испании, двукратным обладателем Кубка Франции, трехкратным обладателем Кубка французской лиги, трехкратным обладателем Суперкубка Франции, обладателем Суперкубка УЕФА, победителем клубного чемпионата мира.

Не пропустите: Ибрагимович: "Я не сюрприз, я легенда". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Крош
Крош

Аккуратнее со словами....

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" предложил 12 миллионов евро за бразильского защитника

"Зенит" предложил 12 миллионов евро за бразильского защитника

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Eastern Conference М О
1 Нью-Йорк РБ Нью-Йорк РБ 34 57
2 New York City New York City 34 54
3 Торонто Торонто 34 53
4 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 34 46
5 Montreal Impact Montreal Impact 34 45
6 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 34 42
7 Нью Ингланд Революшн Нью Ингланд Революшн 34 42
8 Остин Азтекс Остин Азтекс 34 41
9 Коламбус Крю Коламбус Крю 34 36
10 Чикаго Файр Чикаго Файр 34 31
Western Conference М О
1 Даллас Даллас 34 60
2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 34 58
3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 34 52
4 Сиэттл Саундерс Сиэттл Саундерс 34 48
5 Канзас Сити Уизардс Канзас Сити Уизардс 34 47
6 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 34 46
7 Portland Timbers Portland Timbers 34 44
8 Whitecaps Whitecaps 34 39
9 Сан-Хосе Ертквейкс Сан-Хосе Ертквейкс 34 38
10 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 34 34
Полная таблица

топ-5 тегов