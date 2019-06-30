Ибрагимович: "У меня больше трофеев, чем у всех МЛС вместе взятой"



Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович в ответ на вопрос, зачем он играет в МЛС, похвастался своей богатой коллекцией титулов.

"Я приехал сюда, так как уже много чего выиграл. Но я здесь не для отдыха. В данный момент у меня 33 трофея. Это больше, чем у всех МЛС вместе взятой. Поэтому я знаю, для чего здесь нахожусь", - приводит слова форварда ESPN.

37-летний Ибрагимович является трехкратным чемпионом Италии в составе "Интера", двукратным чемпионом Италии с "Ювентусом" (оба титула аннулированы из-за Кальчополи), чемпионом Италии с "Миланом", четырехкратным чемпионом Франции с ПСЖ, двукратным чемпионом Нидерландов с "Аяксом", чемпионом Испании с "Барселоной". Также швед является обладателем Кубка и Суперкубка Нидерландов, трехкратным обладателем Суперкубка Италии, двукратным обладателем Суперкубка Испании, двукратным обладателем Кубка Франции, трехкратным обладателем Кубка французской лиги, трехкратным обладателем Суперкубка Франции, обладателем Суперкубка УЕФА, победителем клубного чемпионата мира.

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