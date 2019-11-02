Ибрагимович удачно съездил на рыбалку

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович похвастался в соцсетях крупным уловом.

Звёздный швед на рыбалке поймал огромную рыбу. Зацените!

Напомним, что в декабре истекает контракт 38-летнего футболиста с "Гэлакси" и он пока не определился со своим будущим.

В текущем розыгрыше МЛС Ибрагимович забил 31 гол в 31 матче.

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