Ибрагимович ударил ногой в голову игрока "Порту". Арбитр принял странное решение

Фото: кадр из матча "Порту" - "Милан"

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович ударил ногой в голову защитника "Порту" Шанселя Мбемба в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Видеоассистент подсказывал главному арбитру Феликсу Брыху ударить шведа, но он ограничился желтой карточкой.

Стоит отметить, что усилий форварда не хватило "Милану" и его команда проиграла со счетом 0:1.

В нынешнем сезоне 40-летний Ибрагимович провел за "Милан" три матча и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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