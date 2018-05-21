Ибрагимович ударил соперника в матче МЛС

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович ударил полузащитника "Монреаль Импакт" Майкла Петрассо в матче МЛС.

За свой поступок 36-летний швед был удалён с поля, после чего ушёл в раздевалку.

After Video Review, Zlatan Ibrahimovic receives a red card for violent conduct. #MTLvLA https://t.co/qF8UcCZYuy — Major League Soccer (@MLS) 21 мая 2018 г.

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