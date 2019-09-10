Ибрагимович удостоится памятника в Швеции
Шведскому нападающему "Лос-Анджелес Гэлакси" Златану Ибрагимовичу установят памятник на родине, сообщает AS.
По сведениям издания, статуя в честь форварда воздвигнет Ассоциация шведского футбола. Памятник будет установлен в родном городе игрока Мальме. Монумент запланирован высотой 2,7 метра и весом около 500 килограммов.
37-летний Ибрагимович за свою карьеру выступал за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед". За сборную Швеции сыграл 116 матчей и забил 62 гола. Форвард становился чемпионом Нидерландов, Италии, Испании и Франции.
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