Ибрагимович угрожал сломать ноги ван дер Ваарту

Хавбек "Мидтьюлланна" Рафаэль ван дер Ваарт рассказал о взаимоотношениях с Рональдом Куманом и Златаном Ибрагимовичем.

"Про тебя и Златана, это правда? Он действительно угрожал сломать тебе ноги? Да, такое было. Но Златан всем так говорит. Тогда между нами были непростые отношения, но я предпочитал оставаться в команде, где все честны между собой. Пусть даже возникают ссоры. Но со Златаном мы и вправду не уживались.

Рональд Куман лишил меня капитанской повязки из-за отказа играть на фланге? Да, всё так и было. Однажды Рональд подошёл ко мне и сказал, что как полузащитник я не слишком хорош, он хочет видеть меня левым вингером. Такая перспектива мне не очень понравилась, и я предпочёл остаться на лавке, а потом и потерял капитанскую повязку. Когда мы оба ушли из "Аякса", признали свои ошибки. Я повёл себя не лучшим образом, проявив к Куману неуважение" - цитирует игрока Four Four Two.

