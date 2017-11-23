Ибрагимович установил рекорд Лиги Чемпионов

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович принял участие в матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Базеля".

Как сообщает Gracenote Live, 35-летний швед установил рекорд турнира, сыграв за семь разных клубов в самом престижном еврокубке.

Напомним, что ранее Ибрагимович играл в ЛЧ в составе "Аякса", "Ювентуса", "Интера", "Барселоны", "Милана" и ПСЖ. | http://soccernews.ru