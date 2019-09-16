Ибрагимович установил рекорд "Лос-Анджелес Гэлакси"
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович переписал историю американского клуба.
37-летний швед оформил хет-трик в матче МЛС против "Канзас Сити" (7:2) - в текущем сезоне на его счету 26 мячей.
Это новый рекорд клуба. Ранее никто из игроков "Гэлакси" не забивал так много голов в течение одного розыгрыша лиги.
Ибрагимович превзошёл достижение Карлоса Руиса, который в 2002 году отличился 24 раза.
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