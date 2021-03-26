Ибрагимович установил рекорд сборной Швеции

Фото: твиттер ФИФА/Автор неизвестен

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович стал самым возрастным футболистом в истории сборной Швеции.

Ибрагимович вышел на поле в возрасте 39 лет и 173 дней в матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Грузией (1:0). Прежний рекорд принадлежал голкиперу Томасу Равелли, который сыграл за сборную Швеции в возрасте 38 лет и 59 дней.

Ибрагимович провел за национальную команду 117 матчей и забил 62 гола.

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