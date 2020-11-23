Ибрагимович установил рекорд Серии А

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Ибрагимович установил рекорд Серии А

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович в очередной раз переписал историю чемпионата Италии.

В этот раз звёздный нападающий побил рекорд Серии А, установленный Сильвио Пиолой в сезоне 1942/43.

39-летний Ибра стал самым возрастным игроком, забившим 10 голов в 8 стартовых турах Кальчо.

Как сообщает Opta, швед сделал это в 39 лет, а Пиола - в 29.

Не пропустите: Ибрагимович вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров топ-5 лиг в истории. | http://soccernews.ru
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