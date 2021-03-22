Ибрагимович установил рекорд Серии А

Фото: Твиттер @acmilanbr

В рамках 28-го тура Серии А во Флоренции прошел матч между "Фиорентиной" и "Миланом". Гол форварда гостей Златана Ибрагимовича помог его команде победить со счетом 3:2.

Швед отличился на девятой минуте, установив рекорд итальянского чемпионата. Забив в возрасте 39 лет и 169 дней нападающий стал самым возрастным игроком в истории Серии А, который смог забить минимум 15 голов в одном сезоне, сообщает Lapadula News.

Ранее появилась информация, что возрастного футболиста снова пригласили в сборную Швеции на матчи отбора к чемпионату мира 2022 года с Грузией и Косово и на товарищескую игру с Эстонией.