Ибрагимович установил рекорд Серии А

Фото: инстаграм Ибрагимовича/Автор неизвестен

"Милан" потерпел поражение от "Фиорентины" в матче 13-го тура Серии А.

В составе "россонери" два гола забил шведский форвард Златан Ибрагимович.

Таким образом, в возрасте 40 лет и 48 дней он стал наиболее возрастным игроком, когда-либо забивавшим больше гола за одну игру в Серии А, и первым, кому такое удалось в XXI веке в топ-5 лиг Европы.

Также швед вышел на третье место в списке самых возрастных авторов гола в чемпионате Италии. Алессандро Костакурта забивал в 41 год и 25 дней, Сильвио Пиола – в 40 лет и 131 день.

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