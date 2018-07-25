Ибрагимович уверен, что мог бы стать звездой НБА



Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович заявил, что он готов помочь Леброну Джеймсу в НБА.

"Я феномен во всех играх с мячом. Если бы я стал баскетболистом, то мог бы без проблем играть с Леброном. Если ему понадобится помощь, то я готов.

Леброн потрясающий спортсмен в том, что он делает и как это делает. Я это знаю по себе. Я большой, но двигаюсь как маленький ниндзя, он делает то же самое", - цитирует Ибрагимовича ESPN.com.

Напомним, что Леброн Джеймс перешел в "Лос-Анджелес Лейкерс", подписав с клубом четырехлетний контракт.

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