Ибрагимович уже тренируется в общей группе

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович уже привлекается к тренировкам в общей группе, сообщает The Sun.

По сведениям издания, 35-летний швед работает наравне с другими игроками "МЮ" по 20-25 минут ежедневно.

На сегодняшний день считается, что Ибрагимович тренируется на 90 процентов своих возможностей.

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