Ибрагимович уже в норме: Златан бьет грушу травмированной ногой

Теги златан ибрагимович

Ибрагимович уже в норме: Златан бьет грушу травмированной ногой

Шведский нападающий Златан Ибрагимович продолжает восстанавливаться после травмы.

Футболист выложил в своем Instagram видео, в котором он бьет травмированной ногой по боксерской груше.

"Какое колено?", - подписал фото Ибрагимович.

Видео: Златан избивает грушу.

 

Which knee? @azsportswear #azbyzlatan

Публикация от IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic)

 

Напомним, что 35-летний Ибрагимович получил тяжелую травму колена в конце прошлого сезона и выбыл из строя на 6-7 месяцев.

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