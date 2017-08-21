Ибрагимович уже в норме: Златан бьет грушу травмированной ногой

Шведский нападающий Златан Ибрагимович продолжает восстанавливаться после травмы.

Футболист выложил в своем Instagram видео, в котором он бьет травмированной ногой по боксерской груше.

"Какое колено?", - подписал фото Ибрагимович.

Видео: Златан избивает грушу.

Which knee? @azsportswear #azbyzlatan Публикация от IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) Авг 20 2017 в 9:15 PDT

Напомним, что 35-летний Ибрагимович получил тяжелую травму колена в конце прошлого сезона и выбыл из строя на 6-7 месяцев.

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