Ибрагимович в 16-й раз подряд не сумел выиграть Лигу чемпионов

Фото: инстаграм Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович вновь не сумел выиграть Лигу чемпионов, так как его команда не вышла в плей-офф.

Ибрагимович в 16-й раз в своей карьере участвовал в Лиге чемпионов, причем делал это в составе семи клубов - "Аякса", "Ювентуса", "Интера", "Барселоны", "Милана", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

Лучшим достижением в карьере шведа является выход в полуфинал в сезоне-2009/2010 в составе "Барселоны", но тогда каталонский клуб проиграл "Интеру" (1:3, 1:0).

Всего 40-летний Ибрагимович сыграл в Лиге чемпионов 124 матча, забил 48 мячей и отдал 28 голевых передач.

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