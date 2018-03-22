Ибрагимович в ближайшее время может покинуть "Манчестер Юнайтед"
Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович в ближайшее время может сменить клуб.
Как сообщает ESPN, на этой неделе швед может перебраться в MLS. Отмечается, что наставник "МЮ" Жозе Моуринью не против того, что Ибрагимович сейчас покинет клуб, несмотря на то, что его контракт действует до конца сезона.
Напомним, что главным претендентом на Ибрагимовича называют "Лос-Анджелес Гэлакси".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|81
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Ливерпуль
|31
|63
|4
|Тоттенхэм
|30
|61
|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|30
|48
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|31
|40
|10
|Борнмут
|31
|36
|11
|Уотфорд
|31
|36
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
|14
|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|31
|31
|16
|Кристал Пэлас
|31
|30
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|30
|18
|Саутгемптон
|30
|28
|19
|Сток Сити
|31
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|31
|20