Ибрагимович в ближайшее время может покинуть "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедзлатан ибрагимович

Ибрагимович в ближайшее время может покинуть "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович в ближайшее время может сменить клуб.

Как сообщает ESPN, на этой неделе швед может перебраться в MLS. Отмечается, что наставник "МЮ" Жозе Моуринью не против того, что Ибрагимович сейчас покинет клуб, несмотря на то, что его контракт действует до конца сезона.

Напомним, что главным претендентом на Ибрагимовича называют "Лос-Анджелес Гэлакси".

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