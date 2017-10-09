Ибрагимович в декабре имеет шанс сыграть против "Арсенала"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович зимой может вернуться в строй, сообщает Dailystar.

По сведениям издания, восстановление футболиста от травмы может закончится раньше срока и швед имеет шанс сыграть в матче против "Арсенала", который запланирован на 2 декабря.

Напомним, что Ибрагимович восстанавливается после повреждения крестообразных связок колена.

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