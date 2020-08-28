Ибрагимович в инстаграме подтвердил, что не покинет "Милан"

Теги миланзлатан ибрагимович

Ибрагимович в инстаграме подтвердил, что не покинет "Милан"

Форвард Златан Ибрагимович подтвердил, что продолжит выступать в "Милане".

"Как и сказал, я только разогревался", - написал 38-летний швед, упоминув аккаунт "россонери"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Like I said im just warming up @acmilan

Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

Напомним, футболист перешел в "Милан" в начале января 2020 года из "Лос Анджелес Гэлакси" на правах свободного агента. В сезоне-2019/20 футболист провел 18 матчей за команду, отметившись 10 голами.

Ранее футболист также защищал цвета "россонери" - с 2010 по 2012 год, а в 2011 году стал чемпионом Италии и выиграл Суперкубок страны.

А еще: Джанлука Ди Марцио: Ибрагимович договорился с "Миланом" о новом контракте| http://soccernews.ru

 

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Отец Месси сказал руководству ПСЖ, что футболист решил перейти в "Манчестер Сити"

Отец Месси сказал руководству ПСЖ, что футболист решил перейти в "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов