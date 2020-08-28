Ибрагимович в инстаграме подтвердил, что не покинет "Милан"
Форвард Златан Ибрагимович подтвердил, что продолжит выступать в "Милане".
"Как и сказал, я только разогревался", - написал 38-летний швед, упоминув аккаунт "россонери"
Напомним, футболист перешел в "Милан" в начале января 2020 года из "Лос Анджелес Гэлакси" на правах свободного агента. В сезоне-2019/20 футболист провел 18 матчей за команду, отметившись 10 голами.
Ранее футболист также защищал цвета "россонери" - с 2010 по 2012 год, а в 2011 году стал чемпионом Италии и выиграл Суперкубок страны.
А еще: Джанлука Ди Марцио: Ибрагимович договорился с "Миланом" о новом контракте| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Влашич прокомментировал возможный уход из ЦСКА
-
Канчельскис заразился коронавирусом
-
1
Отец Месси сказал руководству ПСЖ, что футболист решил перейти в "Манчестер Сити"
-
Баринов успешно перенес операцию на крестообразной связке
-
Роналду одобрил трансфер Джеко в "Ювентус"
-
Ибрагимович в инстаграме подтвердил, что не покинет "Милан"
-
3
Клопп исключил переход Месси в "Ливерпуль"
-
"Химки" арендовали форварда "Зенита"
-
Телеведущая Ушакова отказалась от иска к Кокорину и Мамаеву
-
2
Тиаго Силва прокомментировал свой переход в "Челси"
-
ЦСКА получил три предложения по Бийолу и Бистровичу
-
Месси не сможет созвать пресс-конференцию для объявления об уходе из "Барселоны"
-
Руководство "Уфы" отреагировало на жалобы Евсеева о кадровых проблемах команды
-
1
"Манчестер Сити" определился с игроками, которые не покинут клуб этим летом
-
Икарди выбрал новый номер в ПСЖ
-
"Локомотив" нацелился на защитника "Шахтёра"
-
"Бенфика" согласовала трансфер нападающего "Реала"
-
ЦСКА готов расстаться с двумя легионерами
-
Комличенко огласил цель "Динамо" на сезон
-
Тиаго Силва стал игроком "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17