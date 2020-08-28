Ибрагимович в инстаграме подтвердил, что не покинет "Милан"

Форвард Златан Ибрагимович подтвердил, что продолжит выступать в "Милане".



"Как и сказал, я только разогревался", - написал 38-летний швед, упоминув аккаунт "россонери"

Напомним, футболист перешел в "Милан" в начале января 2020 года из "Лос Анджелес Гэлакси" на правах свободного агента. В сезоне-2019/20 футболист провел 18 матчей за команду, отметившись 10 голами.



Ранее футболист также защищал цвета "россонери" - с 2010 по 2012 год, а в 2011 году стал чемпионом Италии и выиграл Суперкубок страны.

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