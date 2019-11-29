Ибрагимович в очередной раз намекнул, что продолжит карьеру в Италии

1 Теги златан ибрагимовичболоньямилан

Ибрагимович в очередной раз намекнул, что продолжит карьеру в Италии

Форвард Златан Ибрагимович в очередной раз намекнул, что продолжит карьеру в итальянском клубе. Об этом сообщает Goal.

Напомним, в конце декабря 2019 года у шведа истечет контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси" и он станет свободным агентом.

На форварда претендуют "Милан" и "Болонья", которой руководит его друг Синиша Михайлович.

"Милан - мой второй дом. У меня так много друзей и хороших воспоминаний. Люблю итальянцев и Италию, там осталось мое сердце.

Я часто общаюсь с Синишей. Он настоящий друг и исключительный человек", - сказал Ибрагимович.

А еще: Болельщик "Мальме" рассказал, почему он надругался над статуей Ибрагимовича| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

крош: "Месси очередной раз намекнул, что продолжит карьеру в Аргентине"

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Джака сыграл за "Арсенал" впервые с момента конфликта с болельщиками

Джака сыграл за "Арсенал" впервые с момента конфликта с болельщиками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 13 35
2 Интер Милан Интер Милан 13 34
3 Лацио Лацио 13 27
4 Кальяри Кальяри 13 25
5 Рома Рома 13 25
6 Аталанта Аталанта 13 22
7 Наполи Наполи 13 20
8 Парма Парма 13 18
9 Хеллас Верона Хеллас Верона 13 18
10 Фиорентина Фиорентина 13 16
11 Торино Торино 13 14
12 Милан Милан 13 14
13 Удинезе Удинезе 13 14
14 Сассуоло Сассуоло 12 13
15 Болонья Болонья 13 13
16 Сампдория Сампдория 13 12
17 Лечче Лечче 13 11
18 Дженоа Дженоа 13 10
19 СПАЛ СПАЛ 13 9
20 Брешия Брешия 12 7
Полная таблица

топ-5 тегов