Ибрагимович в очередной раз намекнул, что продолжит карьеру в Италии
Форвард Златан Ибрагимович в очередной раз намекнул, что продолжит карьеру в итальянском клубе. Об этом сообщает Goal.
Напомним, в конце декабря 2019 года у шведа истечет контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси" и он станет свободным агентом.
На форварда претендуют "Милан" и "Болонья", которой руководит его друг Синиша Михайлович.
"Милан - мой второй дом. У меня так много друзей и хороших воспоминаний. Люблю итальянцев и Италию, там осталось мое сердце.
Я часто общаюсь с Синишей. Он настоящий друг и исключительный человек", - сказал Ибрагимович.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|13
|35
|2
|Интер Милан
|13
|34
|3
|Лацио
|13
|27
|4
|Кальяри
|13
|25
|5
|Рома
|13
|25
|6
|Аталанта
|13
|22
|7
|Наполи
|13
|20
|8
|Парма
|13
|18
|9
|Хеллас Верона
|13
|18
|10
|Фиорентина
|13
|16
|11
|Торино
|13
|14
|12
|Милан
|13
|14
|13
|Удинезе
|13
|14
|14
|Сассуоло
|12
|13
|15
|Болонья
|13
|13
|16
|Сампдория
|13
|12
|17
|Лечче
|13
|11
|18
|Дженоа
|13
|10
|19
|СПАЛ
|13
|9
|20
|Брешия
|12
|7