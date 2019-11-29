Ибрагимович в очередной раз намекнул, что продолжит карьеру в Италии

Форвард Златан Ибрагимович в очередной раз намекнул, что продолжит карьеру в итальянском клубе. Об этом сообщает Goal.

Напомним, в конце декабря 2019 года у шведа истечет контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси" и он станет свободным агентом.

На форварда претендуют "Милан" и "Болонья", которой руководит его друг Синиша Михайлович.

"Милан - мой второй дом. У меня так много друзей и хороших воспоминаний. Люблю итальянцев и Италию, там осталось мое сердце.

Я часто общаюсь с Синишей. Он настоящий друг и исключительный человек", - сказал Ибрагимович.

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