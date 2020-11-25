Ибрагимович в очередной раз признан футболистом года в Швеции

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Ибрагимович в очередной раз признан футболистом года в Швеции

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович признан лучшим игроком года в Швеции.

Отметим, что 39-летний швед выиграл награду в 12-й раз. Он побеждал в 2005 году, а также десять раз кряду с 2007 по 2016 год.

В текущем сезоне на счету Ибрагимовича 11 забитых мячей и два ассиста в 10 играх.

Контракт Ибрагимовича с "Миланом" истекает летом 2021 года.

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