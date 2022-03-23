Ибрагимович в панике из-за возможного завершения карьеры

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Ибрагимович в панике из-за возможного завершения карьеры

Фото: твиттер Златана\Автор неизвестен

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович рассказал о своих ощущениях, когда он начинает думать о возможном завершении игровой карьеры.

"Ощущаю небольшую панику из-за перспективы завершения карьеры. Конечно, я буду продолжать играть как можно дольше, пока могу добиваться результатов.

Знаю, что больше никогда не почувствую адреналин, который ощущаю, играя в футбол. Футболисты запрограммированы просыпаться, идти на тренировку, возвращаться домой и отдыхать. Это продолжается по 20-25 лет.

Однажды я проснусь и ничего не запланирую. Это будет странное чувство.

Думаю, для вас будет еще большим огорчением то, что вы никогда больше не увидите, как я играю. Вам следует повеселиться сейчас, потому что вы такого больше никогда не увидите. Наслаждайтесь, пока я на поле, потому что вы больше не увидите ничего подобного, – сказал 40-летний игрок.

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