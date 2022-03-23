Ибрагимович в панике из-за возможного завершения карьеры
Фото: твиттер Златана\Автор неизвестен
Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович рассказал о своих ощущениях, когда он начинает думать о возможном завершении игровой карьеры.
"Ощущаю небольшую панику из-за перспективы завершения карьеры. Конечно, я буду продолжать играть как можно дольше, пока могу добиваться результатов.
Знаю, что больше никогда не почувствую адреналин, который ощущаю, играя в футбол. Футболисты запрограммированы просыпаться, идти на тренировку, возвращаться домой и отдыхать. Это продолжается по 20-25 лет.
Однажды я проснусь и ничего не запланирую. Это будет странное чувство.
Думаю, для вас будет еще большим огорчением то, что вы никогда больше не увидите, как я играю. Вам следует повеселиться сейчас, потому что вы такого больше никогда не увидите. Наслаждайтесь, пока я на поле, потому что вы больше не увидите ничего подобного, – сказал 40-летний игрок.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17