Ибрагимович вернется в "МЮ" до конца недели

Нападающий Златан Ибрагимович уже на этой неделе может подписать контракт с "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает источник, в клубе довольны тем, что футболист довольно быстро восстановливается после травмы колена.

Ибрагимович выступал за "МЮ" в сезоне-2016/17. В 46-ти матчах во всех клубных турнирах он забил 28 голов.

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