Ибрагимович вернулся к тренировкам с "Миланом" после выздоровления от коронавируса

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович вернулся к тренировкам после выздоровления от коронавируса. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, 39-летний футболист сдал положительный тест на Covid-19 24 сентября. Из-за этого он пропустил четыре матча команды. Сообщается, что к миланскому дерби с "Интером", которое состоится 17 октября, швед не успеет восстановиться.

В нынешнем сезоне Ибрагимович забил 3 гола в двух матчах Серии А.

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