Ибрагимович вернулся в "МЮ", чтобы разобраться с Байи

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович вернулся в расположение манкунианцев и встретился с защитником Эриком Байи.

На прошлой недели Байи в шутку послал форварда, который покинул клуб.

Сегодня Ибрагимович решил разобраться с Байи: "Что значит: "Пошел ты?", - спросил швед. Впрочем почти сразу оба рассмеялись.

Видео: Ибрагимович и Байи.

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