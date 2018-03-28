Ибрагимович вернулся в "МЮ", чтобы разобраться с Байи

Теги манчестер юнайтедзлатан ибрагимовичэрик байи

Ибрагимович вернулся в "МЮ", чтобы разобраться с Байи

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович вернулся в расположение манкунианцев и встретился с защитником Эриком Байи.

На прошлой недели Байи в шутку послал форварда, который покинул клуб. 

Сегодня Ибрагимович решил разобраться с Байи: "Что значит: "Пошел ты?", - спросил швед. Впрочем почти сразу оба рассмеялись.

Видео: Ибрагимович и Байи.

 

Fuck offfffff @IAmZlatanIbrahimovic Thank you for everything, Legend.

Публикация от Eric Bailly (@ericbailly24)

Не пропустите: Стала известна причина ухода Ибрагимовича из "МЮ". | http://soccernews.ru

комментарии
Троглодит

Новость недели! Как бы я жил, если бы не узнал этого?

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Без весны, но в ожидании Чемпионата Мира: репортаж о подготовке Москвы к мундиалю

Без весны, но в ожидании Чемпионата Мира: репортаж о подготовке Москвы к мундиалю

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов