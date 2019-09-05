Ибрагимович включён в команду недели МЛС

В инстаграме МЛС опубликована символическая сборная турнира по итогам игровой недели.

В команду среди прочих вошёл нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович.

В последнем матче против "Сиэтла" 37-летний швед забил гол и сделал ассист. Всего в его активе 23 мяча и 4 результативные передачи в 23 играх текущего розыгрыша лиги.

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