Ибрагимович включил 11 Златанов в свою команду мечты

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович назвал свою команду мечты.

Отметим, что команда состоит из 11 Златанов.

"Моя команда всех времен. Нужно только назначить тренера. Может быть им станет Златан", - написал игрок в своем твиттере.

В этом сезоне Ибрагимович провел в МЛС 15 игр, в которых отметился 13 голами и 3 ассистами.

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