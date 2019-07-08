Ибрагимович включил 11 Златанов в свою команду мечты
Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович назвал свою команду мечты.
Отметим, что команда состоит из 11 Златанов.
"Моя команда всех времен. Нужно только назначить тренера. Может быть им станет Златан", - написал игрок в своем твиттере.
В этом сезоне Ибрагимович провел в МЛС 15 игр, в которых отметился 13 голами и 3 ассистами.
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|1
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|34
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|3
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|Ди Си Юнайтед
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|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
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|9
|Коламбус Крю
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|Чикаго Файр
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|О
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|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
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|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
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|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
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|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
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|Portland Timbers
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|8
|Whitecaps
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|Сан-Хосе Ертквейкс
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|10
|Хьюстон Динамо
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|34