Ибрагимович вновь похвалил сам себя



Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович заявил, что он является лучшим игроком в североамериканской лиге МЛС.

"Я буду честен, МЛС не дотягивает до европейского уровня. Раньше я играл с футболистами, которые либо не уступали мне в мастерстве, либо находились рядом со мной. Это делало игру более равно. А в МЛС я словно "Феррари" среди "Фиатов". Но тут тоже может произойти всякое. "Фиат" может стать "Феррари" или наоборот. В этой лиге все непредсказуемо", - цитирует Ибрагимовича ESPN.

В нынешнем сезоне 37-летний Ибрагимович провел за "Лос-Анджелес Гэлакси" 16 матчей, в которых отметился 13 голами и отдал три результативные передачи. Его контракт с американским клубом действует до 31 декабря 2019 года.

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