Ибрагимович вновь похвалил сам себя
Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович заявил, что он является лучшим игроком в североамериканской лиге МЛС.
"Я буду честен, МЛС не дотягивает до европейского уровня. Раньше я играл с футболистами, которые либо не уступали мне в мастерстве, либо находились рядом со мной. Это делало игру более равно. А в МЛС я словно "Феррари" среди "Фиатов". Но тут тоже может произойти всякое. "Фиат" может стать "Феррари" или наоборот. В этой лиге все непредсказуемо", - цитирует Ибрагимовича ESPN.
В нынешнем сезоне 37-летний Ибрагимович провел за "Лос-Анджелес Гэлакси" 16 матчей, в которых отметился 13 голами и отдал три результативные передачи. Его контракт с американским клубом действует до 31 декабря 2019 года.
Не пропустите: Ибрагимович сделал очередной эффектный трюк. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Спартак" нацелился на хавбека сборной Марокко, играющего в Бундеслиге
-
Определился соперник тульского "Арсенала" во 2-м раунде квалификации Лиги Европы
-
"Барселона" предложила ПСЖ за Неймара двух игроков на выбор с доплатой
-
ПСЖ и "Ювентус" могут совершить обмен игроками с участием Неймара
-
"Спартак" объявил о трансфере Мирзова
Лента новостей
-
"Рейнджерс" Джеррарда уверенно вышел во 2-м раунд квалификации Лиги Европы
-
"Хетафе" арендовал игрока "Барселоны"
-
"Пюник" Тарханова вышел во 2-й раунд квалификации Лиги Европы
-
1
"Манчестер Юнайтед" сделал "Арсеналу" предложение по трансферу Обамеянга
-
1
"Спартак" нацелился на хавбека сборной Марокко, играющего в Бундеслиге
-
1
Ибрагимович вновь похвалил сам себя
-
"Ювентус" предложил трех игроков в обмен на Погба
-
"Галатасарай" объявил о переходе хавбека сборной Кот-д'Ивуара
-
"Реал" отправил Винисиуса и Родриго во вторую команду
-
"Реал" согласовал трансфер испанского хавбека
-
Определился соперник тульского "Арсенала" во 2-м раунде квалификации Лиги Европы
-
Трансфер вратаря "Бенфики" в "Ювентус" сорвался
-
"Арсенал" выиграл у "Тоттенхэма" борьбу за юного таланта
-
2
Фекир близок к переходу в испанский клуб
-
"Зенит" не устраивает предложение "Марселя" по Дзюбе
-
"Челси" предложил 18-летнему игроку почти шесть миллионов евро в год
-
1
Воспитанник "Барселоны" высказался по поводу VAR
-
"Наполи" сделал Икарди выгодное предложение по личному контракту
-
Де Росси определился с новым клубом
-
"Барселона" предложила ПСЖ за Неймара двух игроков на выбор с доплатой
Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34