Ибрагимович вновь выручил "Милан", победа Роналду и компании, "Лацио" готов к "Зениту": все результаты 8-го тура Серии А
Завершился 8-й тур итальянской Серии А.
По итогам тура "Милан" сохранил лидерство в чемпионате, обыграв "Наполи". В топ-3 также находятся "Сассуоло" и "Рома".
Результаты матчей:
"Кротоне" - "Лацио" 0:2
Голы: 0:1 – 21 Иммобиле, 0:2 – 58 Корреа.
"Специя" - "Аталанта" - 0:0
"Ювентус" - "Кальяри" 2:0
Голы: Роналду, 38 - 1:0, Роналду, 42 - 2:0
"Фиорентина" - "Беневенто" 0:1
Гол: Импрота, 52 - 0:1
"Удинезе" - "Дженоа" 1:0
Гол: де Пауль, 34 - 1:0
"Наполи" - "Милан" 1:3
Голы: Ибрагимович, 20 - 0:1, Ибрагимович, 54 - 0:2, Мертенс, 63 - 1:2, Хеуге, 90 - 1:3
"Верона" - "Сассуоло" 0:2
Голы: Бога, 42 - 0:1, Берарди, 75 - 0:2
"Сампдория" - "Болонья" 1:2
Голы: Торсбю, 7 - 1:0, Реджини (аг), 44 - 1:1, Орсолини, 52 - 1:2
"Рома" - "Парма" 3:0
Голы: Майораль, 28 - 1:0, Мхитарян, 32 - 2:0, Мхитарян, 40 - 3:0
"Интер" - "Торино" 4:2
Голы: Дзадза, 45 - 0:1, Ансальди (пен), 62 - 0:2, Санчес, 64 - 1:2, Лукаку, 67 - 2:2, Лукаку (пен), 84 - 3:2, Мартинес, 90 - 4:2
Турнирная таблица: "Милан" (20), "Сассуоло" (18), "Рома" (17), "Ювентус" (16), "Интер" (15), "Наполи" (14), "Аталанта" (14), "Лацио" (14), "Верона" (12), "Сампдория" (10), "Кальяри" (10), "Болонья" (9), "Специя" (9), "Беневенто" (9), "Фиорентина" (8), "Удинезе" (7), "Парма" (6), "Торино" (5), "Дженоа" (5), "Кротоне" (2).
Читайте также: Дубль Роналду принес "Ювентусу" победу над "Кальяри". | http://soccernews.ru
главное
-
Поражение ПСЖ, победы "Лилля" и "Лиона": все результаты 11-го тура Лиги 1
-
Дубль Ибрагимовича принес "Милану" победу над "Наполи"
-
"Ливерпуль" разгромил "Лестер" и сравнялся по очкам с лидером АПЛ
-
"Динамо" идет в отрыв, потеря очков "Шахтера": все результаты 10-го тура УПЛ
-
Осечка "Баварии", покер Холанда: все результаты 8-го тура Бундеслиги
Лента новостей
-
Главные новости дня: 22 ноября
-
Поражение ПСЖ, победы "Лилля" и "Лиона": все результаты 11-го тура Лиги 1
-
Ибрагимович вновь выручил "Милан", победа Роналду и компании, "Лацио" готов к "Зениту": все результаты 8-го тура Серии А
-
"Лилль" разгромил "Лорьян" и вернулся на второе место Лиги 1
-
"Валенсия" Черышева сыграла вничью с "Алавесом"
-
Дубль Ибрагимовича принес "Милану" победу над "Наполи"
-
Ибрагимович вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров топ-5 лиг в истории
-
"Ливерпуль" разгромил "Лестер" и сравнялся по очкам с лидером АПЛ
-
"Манчестер Сити" хочет продлить контракт с Жезусом
-
Суарес: "Сложившаяся ситуация с Месси ранит меня"
-
"Динамо" идет в отрыв, потеря очков "Шахтера": все результаты 10-го тура УПЛ
-
Бензема не поможет "Реалу" в матче с "Интером"
-
Симеоне хочет заменить Диего Косту нападающим "Реала"
-
Осечка "Баварии", покер Холанда: все результаты 8-го тура Бундеслиги
-
"Вальядолид" победил "Гранаду" в матче Примеры
-
Уткин высказался об игре Кокорина
-
"Удинезе" удержал победу над "Дженоа"
-
"Кельн" проиграл "Унион Берлину" в матче Бундеслиги
-
Кокорин играл в CS:GO до 3 ночи перед матчем с "Динамо"
-
"Арсенал" в меньшинстве сыграл вничью с "Лидсом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17