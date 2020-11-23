Ибрагимович вновь выручил "Милан", победа Роналду и компании, "Лацио" готов к "Зениту": все результаты 8-го тура Серии А

Завершился 8-й тур итальянской Серии А.

По итогам тура "Милан" сохранил лидерство в чемпионате, обыграв "Наполи". В топ-3 также находятся "Сассуоло" и "Рома".

Результаты матчей:

"Кротоне" - "Лацио" 0:2

Голы: 0:1 – 21 Иммобиле, 0:2 – 58 Корреа.

"Специя" - "Аталанта" - 0:0

"Ювентус" - "Кальяри" 2:0

Голы: Роналду, 38 - 1:0, Роналду, 42 - 2:0

"Фиорентина" - "Беневенто" 0:1

Гол: Импрота, 52 - 0:1

"Удинезе" - "Дженоа" 1:0

Гол: де Пауль, 34 - 1:0

"Наполи" - "Милан" 1:3

Голы: Ибрагимович, 20 - 0:1, Ибрагимович, 54 - 0:2, Мертенс, 63 - 1:2, Хеуге, 90 - 1:3

"Верона" - "Сассуоло" 0:2

Голы: Бога, 42 - 0:1, Берарди, 75 - 0:2

"Сампдория" - "Болонья" 1:2

Голы: Торсбю, 7 - 1:0, Реджини (аг), 44 - 1:1, Орсолини, 52 - 1:2

"Рома" - "Парма" 3:0

Голы: Майораль, 28 - 1:0, Мхитарян, 32 - 2:0, Мхитарян, 40 - 3:0

"Интер" - "Торино" 4:2

Голы: Дзадза, 45 - 0:1, Ансальди (пен), 62 - 0:2, Санчес, 64 - 1:2, Лукаку, 67 - 2:2, Лукаку (пен), 84 - 3:2, Мартинес, 90 - 4:2

Турнирная таблица: "Милан" (20), "Сассуоло" (18), "Рома" (17), "Ювентус" (16), "Интер" (15), "Наполи" (14), "Аталанта" (14), "Лацио" (14), "Верона" (12), "Сампдория" (10), "Кальяри" (10), "Болонья" (9), "Специя" (9), "Беневенто" (9), "Фиорентина" (8), "Удинезе" (7), "Парма" (6), "Торино" (5), "Дженоа" (5), "Кротоне" (2).

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