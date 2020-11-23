Ибрагимович вновь выручил "Милан", победа Роналду и компании, "Лацио" готов к "Зениту": все результаты 8-го тура Серии А

Теги ювентусмиланинтер миланлациорома

Ибрагимович вновь выручил "Милан", победа Роналду и компании, "Лацио" готов к "Зениту": все результаты 8-го тура Серии А

Завершился 8-й тур итальянской Серии А.

По итогам тура "Милан" сохранил лидерство в чемпионате, обыграв "Наполи". В топ-3 также находятся "Сассуоло" и "Рома".

Результаты матчей:

"Кротоне" - "Лацио" 0:2
Голы: 0:1 – 21 Иммобиле, 0:2 – 58 Корреа.

"Специя" - "Аталанта" - 0:0

"Ювентус" - "Кальяри" 2:0
Голы: Роналду, 38 - 1:0, Роналду, 42 - 2:0

"Фиорентина" - "Беневенто" 0:1
Гол: Импрота, 52 - 0:1

"Удинезе" - "Дженоа" 1:0
Гол: де Пауль, 34 - 1:0

"Наполи" - "Милан" 1:3
Голы: Ибрагимович, 20 - 0:1, Ибрагимович, 54 - 0:2, Мертенс, 63 - 1:2, Хеуге, 90 - 1:3

"Верона" - "Сассуоло" 0:2
Голы: Бога, 42 - 0:1, Берарди, 75 - 0:2

"Сампдория" - "Болонья" 1:2
Голы: Торсбю, 7 - 1:0, Реджини (аг), 44 - 1:1, Орсолини, 52 - 1:2

"Рома" - "Парма" 3:0
Голы: Майораль, 28 - 1:0, Мхитарян, 32 - 2:0, Мхитарян, 40 - 3:0

"Интер" - "Торино" 4:2
Голы: Дзадза, 45 - 0:1, Ансальди (пен), 62 - 0:2, Санчес, 64 - 1:2, Лукаку, 67 - 2:2, Лукаку (пен), 84 - 3:2, Мартинес, 90 - 4:2

Турнирная таблица: "Милан" (20), "Сассуоло" (18), "Рома" (17), "Ювентус" (16), "Интер" (15), "Наполи" (14), "Аталанта" (14), "Лацио" (14), "Верона" (12), "Сампдория" (10), "Кальяри" (10), "Болонья" (9), "Специя" (9), "Беневенто" (9), "Фиорентина" (8), "Удинезе" (7), "Парма" (6), "Торино" (5), "Дженоа" (5), "Кротоне" (2).

Читайте также: Дубль Роналду принес "Ювентусу" победу над "Кальяри". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 22 ноября

Главные новости дня: 22 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов