Ибрагимович вновь заявил о желании поехать на ЧМ-2018



Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович заявил, что он обязательно появится на Чемпионате Мира-2018.

"Я собираюсь на Чемпионат Мира. Буду я там в бутсах или туфлях? Я лишь сказал, что поеду. Большего сказать не могу, так как должен быть аккуратнее в высказываниях. Но Чемпионат Мира без меня не будет Чемпионатом Мира", – приводит слова Ибрагимовича телеканал АВС.

Напомним, что 36-летний Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции в 2016 году.

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