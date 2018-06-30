Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович вошёл в сборную всех звёзд МЛС.

Несмотря на то, что 36-летний швед дебютировал в лиге только в апреле, большинство болельщиков проголосовали за его включение в команду.

В составе "Гэлакси" Ибрагимович сыграл 11 матчей и забил 7 голов.

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