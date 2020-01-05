Ибрагимович вошел в заявку "Милана" на матч с "Сампдорией"

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Ибрагимович вошел в заявку "Милана" на матч с "Сампдорией"

Новый игрока "Милана" Златан Ибрагимович попал в заявку на матч 18-го тура Серии а с "Сампдорией".

Напомним, футболист перешел в миланский клуб 2 января.

Вратари: Антонио Доннарумма, Джанлуиджи Доннарумма, Пепе Рейна.

Защитники: Давиде Калабрия, Маттиа Кальдара, Андреа Конти, Маттео Габбия, Тео Эрнандес, Матео Мусаккьо, Алессио Романьоли.

Полузащитники: Исмаэль Беннасер, Джакомо Бонавентура, Марко Брешанини, Хакан Чалханоглу, Франк Кессиэ, Раде Крунич, Лукас Пакета.

Нападающие: Самуэль Кастильехо, Златан Ибрагимович, Рафаэл Леау, Даниэль Мальдини, Кшиштоф Пентек, Сусо.

Матч состоится завтра, 6 января.

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