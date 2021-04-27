Ибрагимович восстановился от травмы

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Форвард "Милана" Златан Ибрагимович успешно восстановился после повреждения и вернулся в общую группу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, шведский нападающий пропустил три последних матча команды в Серии А.

Сегодня он провел тренировку вместе с основным составом.

Теперь 39-летний Ибрагимович сможет помочь своей команде в ближайшие выходным в матче против "Беневенто".

В нынешнем сезоне футболист выходил на поле в футболке "Милана" в 25 матчах во всех турнирах. В его активе 17 забитых мячей и три результативные передачи.