Ибрагимович восстановился от травмы
Фото: Твиттер @goal
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович успешно восстановился после повреждения и вернулся в общую группу, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Напомним, шведский нападающий пропустил три последних матча команды в Серии А.
Сегодня он провел тренировку вместе с основным составом.
Теперь 39-летний Ибрагимович сможет помочь своей команде в ближайшие выходным в матче против "Беневенто".
В нынешнем сезоне футболист выходил на поле в футболке "Милана" в 25 матчах во всех турнирах. В его активе 17 забитых мячей и три результативные передачи.
Читать также: УЕФА начал расследование в отношении Ибрагимовича | http://soccernews.ru
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