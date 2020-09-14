Ибрагимович восстановился после травмы

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович вернулся в строй, оправившись от ушиба правой ноги.

По информации La Gazzetta dello Sport, с сегодняшнего дня 38-летний швед тренируется в общей группе.

Напомним, что из-за повреждения звёздный форвард пропустил товарищеские матчи с "Виченцей" и "Брешией".

Летом Ибрагимович продлил контракт с "Миланом" до конца сезона 2020/21.

Не пропустите: "Фиорентина" предложила "Милану" форварда сборной Италии. | http://soccernews.ru